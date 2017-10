Ritorno al fitness

Il condizionamento ha lo scopo di preparare l'organismo ad impegni muscolari più intensi. Questo funziona non solo nella pratica di sport competitivi, ma anche nel fitness svolto per piacere e per mantenere l'efficienza fisica. Iniziare con gradualità è importante sia per i principianti, sia per coloro che si allenano da tempo. Frenando l'impazienza di voler riprendere dal livello raggiunto prima della pausa estiva, e l'ossessione di smaltire quel chilo in più, nelle prime tre settimane possiamo gettare delle buone basi per un'efficace programmazione. Il principiante come il praticante allenato devono sollecitare una resistenza muscolare e migliorarne la vascolarizzazione con esercizi che coinvolgono contemporaneamente più muscoli, condizioni senza le quali è difficile pensare ad un piano più intenso che dura nel tempo. Con due o tre sedute la settimana l'organismo sarà messo nelle condizioni adatte a poter affrontare un carico più elevato. Dipenderà poi dal soggetto e dal grado di preparazione la durata di questa fase. Affidarsi al consiglio di un esperto professionista del fitness, è la cosa migliore per evitare faticose perdite di tempo che possono addirittura trasformarsi in traumi. Tutto ciò può riferirsi al body building e ai corsi di fitness nelle diverse espressioni.

Maria Luisa Tettamanzi