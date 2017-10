Record in bici a 105 anni: chi è Robert Marchand

Se hai 105 anni come Robert Marchand è già una buona notizia poter muoversi in autonomia, figuriamoci gareggiare in bicicletta. L'ultracentenario francese ha invece realizzato un'impresa al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, alle porte di Parigi vicino Versailles.

