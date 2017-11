Robocup 2001: quando i robot giocano a calcio

I protagonisti dell'insolito campionato mondiale di calcio che prenderà il via a Seattle 4 agosto prossimo, infatti, sono robot. Non umanoidi come quelli cui ci hanno abituato i film di fantascienza, ma scatole di latta montate su rotelle, o congegni meccanici simili ad insetti, ma dotati di caratteristiche interessanti, come la capacità di individuare e schivare un ostacolo, di coordinarsi tra loro nei movimenti, di apprendere dai propri errori.



Dietro all'apparenza scherzosa - fin dal nome: il campionato si chiama Robocup 2001 - il progetto punta a testare le caratteristiche di macchine destinate a sostituire gli uomini in condizioni estreme o in circostanze pericolose, ad esempio per disinnescare un ordigno esplosivo, ma anche per tagliare l'erba di un prato o analizzare masse di dati che superano le capacità della mente umana.



Non a caso al progetto, avviato nel 1997 a Nagoya in Giappone, partecipano oggi 500 ricercatori divisi in un centinaio di squadre in rappresentanza di oltre 20 paesi- ci sono ovviamente anche gli italiani - emerse proprio come le squadre di calcio vere da una serie di eliminatorie.



Nel corso della settimana di giochi si affronteranno sei categorie, con caratteristiche tecniche diverse: ci sono i piccolissimi, squadre composte da 5 robot non più alti di 15 centimetri, montati su rotelle, che giocano su un campo delle dimensioni di un tavolo da ping pong, e i loro fratelli maggiori che giocano in squadre di 4 su un campo di 9 metri per 6. E poi gare per robot a 4 zampe, e altre riservate ai bambini, che concorreranno con robot costruiti con elementi lego. Ma anche dimostrazioni di programma software in grado di riproporre una simulazione realistica del gioco, e per finire una dimostrazione di robot umanoidi a due gambe: la proposta più affascinante del concorso, ma anche la più complessa, dato che i robot più efficienti non riproducono il nostro organismo e le sue facoltà, ma abilità ben più semplici.



Almeno teoricamente: "Per mettere un robot in condizione di giocare a calcio è necessario dotarlo di tecnologie complesse" spiega, infatti, la presidente del campionato, Manuela Veloso della Carnegie Mellon University, "nuovi materiali, sensori, intelligenza artificiale, batterie ad alta efficienza, sistemi di risparmio energetico, e così via". Ci vorrà tempo, insomma, perché i robocalciatori siano in grado di battere i loro colleghi in carne e ossa - anche se i ricercatori di Robocup avvertono che "poco più di mezzo secolo dopo i primi voli aerei l'uomo è arrivato sulla luna" - ma dalle loro vittorie nasceranno soluzioni per molti problemi pratici.



Abigaille Barneschi