Rock Files Today – 02 Settembre – Il museo del Rock

Oggi, 2 Settembre 1995 Cleveland, Ohio Il rock ha finalmente il suo santuario: si chiama Rock And Roll Hall Of Fame And Museum, è costato 92 milioni di dollari e copre un'area di 14 mila metri quadrati sulle rive del lago Erie a Cleveland, Ohio. Viene inaugurato oggi il museo su sette piani dedicato ai protagonisti e ai momenti salienti della storia del rock. L'esterno ricorda la struttura piramidale del Louvre di Parigi. L'interno ospita mostre permanenti e temporanee, offre esperienze interattive e custodisce memorabilia, dalle uniformi usate dai Beatles sulla copertina di Sgt. Pepper alle chitarre di Jimi Hendrix. L'inaugurazione è festeggiata da un grande concerto allo stadio di Cleveland. Ci sono Bob Dylan, Johnny Cash, John Fogerty, Bruce Springsteen, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Jackson Browne, Booker T & The MG's, Allman Brotehrs Band, Iggy Pop e altri vecchi e nuovi rocker di fama. La Rock And Roll Hall Of Fame è in realtà nata nell'aprile 1983 come organizzazione non profit con lo scopo di educare il pubblico alla conoscenza della storia del rock, ma per dodici anni è rimasta senza sede. Viene scelta Cleveland per due motivi: è la città del deejay Alan Freed, cui si deve la nascita del termine rock'n'roll, ed è stata la sede del primo concerto rock, il Moondog Coronation Ball del 1952. Ogni anno una giuria di mille esperti seleziona gli artisti più meritevoli che possono vantare almeno 25 anni di carriera discografica affinché vengano inclusi nella Hall Of Fame. Le cerimonie si tengono solitamente a New York e sono veri e propri raduni di star con duetti impensabili ed esibizioni scintillanti. Uno degli ultimi artisti ad essere entrati bel 2008 nella Hall Of Fame è l'americano John Mellencamp. La sera del 2 settembre del '95 era salito sul palco per cantare R.O.C.K In The Usa., il suo omaggio ai grandi del rock anni Sessanta.