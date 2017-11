Rock Files Live! Alberto Radius

Sarà l'occasione per presentare e ascoltare Banca d'Italia, il nuovo disco di Alberto Radius, che arriva a distanza di otto anni dall'ultima pubblicazione discografica. Testi attualissimi (grazie al geniale intuito del compianto Oscar Avogadro) ma anche di nuovi autori. Le composizioni, gli arrangiamenti e la realizzazione sono di forte impatto emotivo e curate con meticolosa attenzione da Radius, mentre la particolare voce che lo contraddistingue è poi la ciliegina sulla torta che impreziosisce questo lavoro. Uno scrigno da custodire nel tempo questo cd, pubblicato anche in vinile, che sigilla se ce ne fosse bisogno il grande talento di Alberto. un'icona del nostro panorama musicale nazionale e internazionale. La produzione discografica è a cura di Beppe Aleo label manager di Videoradio, mentre la presentazione inserita sul cd e nell'Lp è stata redatta da Red Ronnie. Alberto Radius ai Rock Files Live!, lunedì 21 ottobre dalle 22 al Memo Restaurant Music Club di Milano in via Monte Ortigara, 30. Per info e prenotazione tavoli: www.memorestaurant.com / +39 02 54019856

Rock Files Live! in questi anni ha ospitato artisti di caratura molto diversa, di provenienza geografica disparata, dai cinque continenti, senza snobbare la musica italiana e addirittura le nuove proposte. Dagli artisti in fase di lancio ai più grandi e affermati musicisti come Jesse Harris e la leggenda del rock Keith Emerson, Nine Below Zero, Oi Va Voi, Angelo Branduardi, Ricky Gianco, Ron. Fino alle serate tributo. A Jimi Hendrix, George Harrison, Demetrio Stratos, i Rolling Stones, Lucio Battisti. La linea che Ezio Guaitamacchi cerca di mantenere è tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi diverte disegnare una linea narrativa e intarsiare i brani”.