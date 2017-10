Rock Files Live! Diego Mancino

Rock Files Live! Diego Mancino Dopo una lunga carriera come musicista e autore di canzoni in ambito nazionale e internazionale, Diego Mancino ha scritto e prodotto insieme a Daniele Grasso (che ha collaborato anche con Afterhours, John Parish, Cesare Basile, Josè Carreras) e Massimo Luca (collaborazioni con Lucio Battisti, Gianluca Grignani, Paolo Conte) un viaggio musicale pregno di poesia simbolista, filosofia sull'amore e sperimentazione cantautorale. "Il disco indaga l'amore e la voglia di rivolta; una rivoluzione spirituale che arriva quando accetti di trovare una corrispondenza elettiva, un alfabeto segreto che elevi la visione del quotidiano. Mi interessa ciò che è contemporaneo e volto al futuro. Cerco di determinare una strada nuova che vada volutamente contro lo sviluppo delle canzoni italiane. Non per negare il passato, ma per dedicarmi completamente alla poesia; per scoprire una differente poetica morale, intima. Questo disco ha come musa trainante il poeta simbolista Arthur Rimbaud". Con una voce inconfondibile che abbiamo potuto apprezzare grazie al disco d'esordio "Cose che cambiano tutto" (2004, Sony/Bmg), Diego Mancino porta avanti un progetto all'incrocio tra rock europeo e musica d'autore italiana. Mancino, è stato definito "la nuova via per il cantautorato moderno". Le sue radici affondano nella canzone d'autore italiana di Luigi Tenco e Gino Paoli, ma le sue esperienze e la sua sensibilità parlano il linguaggio universale del rock, quello di Afterhours, Radiohead, dEUS. Inizio concerto e diretta ore 22:00. L'ingresso per la serata con "Diego Mancino" presso Salumeria della Musica Via Pasinetti 2 ang. Ripamonti - Milano di Lunedì 31 Marzo è gratuito. Si accede solo previa prenotazione scrivendo a rockfiles@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21:30