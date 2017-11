Rock Files Live! Erica Mou

INGRESSO GRATUITO Per partecipare ricordiamo che è necessario prenotarsi compilando il form seguente fino ad esaurimento posti. Apertura porte 21:00 | ingresso fino alle 21:30 | inizio concerto e diretta ore 22:00. La giovane cantautrice Erica Mou, classe 1990, presenterà "È", il suo album d'esordio uscito l'8 marzo. 11 brani autobiografici che mettono in luce le sue grandi qualità compositive e vocali, un disco in cui la grande tradizione della canzone d'autore italiana si contamina con influenze folk-rock con una marcata apertura internazionale. Sul palco con lei il padrone di casa, il nostro Ezio Guaitamacchi, a cui la giovane Erica racconterà la sua ancora breve ma densa storia. Rock Files Live! in questi anni ha ospitato artisti di caratura molto diversa, di provenienza geografica disparata, dai cinque continenti, senza snobbare la musica italiana e addirittura le nuove proposte. Dagli artisti in fase di lancio ai più grandi e affermati musicisti come Jesse Harris e la leggenda del rock Keith Emerson, Nine Below Zero, Oi Va Voi, Angelo Branduardi, Ricky Gianco, Ron. Fino alle serate tributo. A Jimi Hendrix, George Harrison, Demetrio Stratos, i Rolling Stones, Lucio Battisti. La linea che Ezio Guaitamacchi cerca di mantenere è tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi diverte disegnare una linea narrativa e intarsiare i brani”.