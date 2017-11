Rock Files Live! Paolo Bonfanti

Sarà l'occasione per presentare e ascoltare Exile On Backstreets, il nuovo disco di Paolo Bonfanti. Un album - prodotto ancora una volta insieme con Giorgio Ravera che comprende 8 brani inediti e 3 covers totalmente riarrangiate. Lo accompagna sul palco del Memo Restaurant per Rock Files Live! la sua collaudata band composta da Alessandro Pelle, Roberto Bongianino, Nicola Bruno e Stefano Risso. Diversi ospiti hanno partecipato alle registrazioni, da Fabio Treves e Antonio "Rigo" Righetti a Marco Fecchio, Andrea Manuelli, Henry Carpaneto ed anche musicisti americani come John Egenes, Craig Dreyer e Jeff Kievet. La particolarità del disco sta nel fatto che una parte delle registrazioni è avvenuta nei locali della Libreria Labirinto a Casale Monferrato dove si svolge il festival Books&Blues il cui marchio per la prima volta apparirà su una produzione discografica. E' forse il lavoro più vicino alla "black music" in tutte le sue sfumature dell'intera produzione. Nel titolo è chiaro il riferimento ai Rolling Stones, ma le canzoni del cd parlano di zone d'ombra, di esistenze al margine, di chi spesso si sente escluso ed è sempre costretto a combattere per vivere. La marginalità (filo conduttore anche di molti lavori precedenti come On The Outside, Canzoni di schiena e Takin' A Break) è però anche la rivendicazione di uno stile di vita al di fuori delle tendenze e delle mode e uno spazio di resistenza alla rassegnazione e alla passività. L'ingresso è libero ma per partecipare alla serata è necessario compilare il seguente form.