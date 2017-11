Rock Files Live! Un blues per Jimi Hendrix

Blues is easy to play, but hard to feel. Così parlava Jimi Hendrix, "il genio del rock" - come lo ha definito Bono - pochi giorni prima di morire nel settembre del 1970. 43 anni dopo, alcuni musicisti italiani, omaggiano la musica di Hendrix partendo proprio da questa sua citazione. Sul palco insieme a Ezio Guaitamacchi, ideatore e conduttore del programma si sono alternati Tolo Marton, unico italiano ad aver vinto nel 1988 il festival organizzato a Seattle dalla famiglia Hendrix, Veronica Sbergia, blueswoman deliziosa, Boris Savoldelli, one man voice orchestra sbalorditivo al ritorno dagli ennesimi trionfi all'estero, e il grande Fabio Treves accompagnato dalla chitarra di Alex Gariazzo. Un blues per Jimi, un'esclusiva LifeGate Radio, lunedì 23 settembre al Memo Restaurant Music Club, in via Monte Ortigara 30 di Milano.

Rock Files Live! in questi anni ha ospitato artisti di caratura molto diversa, di provenienza geografica disparata, dai cinque continenti, senza snobbare la musica italiana e addirittura le nuove proposte. Dagli artisti in fase di lancio ai più grandi e affermati musicisti come Jesse Harris e la leggenda del rock Keith Emerson, Nine Below Zero, Oi Va Voi, Angelo Branduardi, Ricky Gianco, Ron. Fino alle serate tributo. A Jimi Hendrix, George Harrison, Demetrio Stratos, i Rolling Stones, Lucio Battisti. La linea che Ezio Guaitamacchi cerca di mantenere è tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi diverte disegnare una linea narrativa e intarsiare i brani”.