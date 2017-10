Uno che, per sua stessa ammissione, ha sempre avuto come obiettivo quello di trovare il modo di unire ROCK e POESIA, Massimo Priviero. ROCK e POESIA è proprio il tema di questa puntata: ne parleremo con lo stesso PRIVIERO che ci darà alcune anticipazioni del suo concerto di sabato prossimo, 20 novembre, all'AUDITORIUM di Milano facendoci ascoltare alcuni suoi pezzi dal vivo, con IO?DRAMA (che gli ascoltatori di LIfeGate ricordano tra i vincitori di TALENTI PER NATURA ma anche commentando 5 classici dei maggiori rocker influenzati dalla poesia: Jim Morrison, Leonard Cohen, Patti Smith, Joni Mitchell e naturalmente Bob Dylan.

Rock Files Live! in questi anni ha ospitato artisti di caratura molto diversa, di provenienza geografica disparata, dai cinque continenti, senza snobbare la musica italiana e addirittura le nuove proposte. Dagli artisti in fase di lancio ai più grandi e affermati musicisti come Jesse Harris e la leggenda del rock Keith Emerson, Nine Below Zero, Oi Va Voi, Angelo Branduardi, Ricky Gianco, Ron. Fino alle serate tributo. A Jimi Hendrix, George Harrison, Demetrio Stratos, i Rolling Stones, Lucio Battisti. La linea che Ezio Guaitamacchi cerca di mantenere è tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi diverte disegnare una linea narrativa e intarsiare i brani”.