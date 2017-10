Rock Files Today – 04 Marzo – John Lennon

Oggi, 4 Marzo 1966. Il quotidiano inglese Evening Standard pubblica un'intervista esclusiva a John Lennon. La giornalista che ha fatto lo scoop si chiama Maureen Cleave e gode della stima e della fiducia del Beatle ribelle che con lei, spesso, si lascia andare. In una parte dell'intervista, John dichiara che "il cristianesimo è allo sbando. Sono certo", dice, "che sia una religione destinata a svanire. Chi vivrà, vedrà se ho ragione o no. Persino i Beatles, oggi, sono più famosi di Gesù. Non so dire, alla fine, chi vincerà, se il rock 'n' roll o il cristianesimo. Gesù era nel giusto ma i suoi discepoli non lo erano altrettanto". 4 mesi dopo la pubblicazione, la stessa intervista viene ripresa dal magazine americano Datebook. Che, in copertina, pubblica il faccione di Lennon con, virgolettato, il titolo: I Beatles sono più famosi di Gesù. A sole due settimane di distanza dal nuovo tour americano dei Fab Four, le reazioni del pubblico sono devastanti: dimostrazioni anti-Beatles nelle principali città degli States, denunce di sacrilegio, marce del Ku Klux Klan, dischi del gruppo di Liverpool bruciati in enormi falò e messa al bando, da parte di moltissime stazioni radiofoniche, delle canzoni di Lennon & McCartney. A quietare le acque, ci pensa il manager plenipotenziario dei Fab Four, Brian Epstein. Convince Lennon a fare retromarcia (anche se John, di primo acchito rifiuta. "Piuttosto", dice, "cancelliamo il tour"). Nel corso di una conferenza stampa a Chicago, Lennon chiede scusa al mondo chiarendo il significato delle sue dichiarazioni: "volevo dire", spiega, "che, oggi, i gruppi beat hanno più appeal sui giovani che la religione". Da quel momento, tra John Lennon e gli Stati Uniti d'America inizia una guerra fredda che durerà altri 14 anni e si concluderà con l'omicidio del Beatle ribelle, sotto la sua casa di New York.