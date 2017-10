Rock Files Today – 06 Luglio – GEORGE HARRISON

Oggi, 6 Luglio 2002 Henley-On-Thames, Inghilterra Olivia Harrison, vedova di George Harrison, il "Beatle quieto" ha deciso di vendere la villa di campagna appartenuta alla coppia per diversi anni. 34 milioni di dollari il prezzo pattuito ma la motivazione è più importante della cifra. "Non ce la facevo più", ha dichiarato Olivia, "a vivere in una casa che a me evocava il ricordo di quel pazzo che si è introdotto cercando di ammazzare mio marito". Il pazzo in questione si chiama Michael Abram, ha 35 anni nel dicembre del 1999 quando (dopo vari appostamenti) riesce a entrare in casa Harrison e a pugnalare alla schiena George, il quale se la cava solo con una brutta ferita e un grande spavento. Dopo essere rimasto rinchiuso in cella qualche mese, Abram è stato assolto dal tribunale di Oxford dall'accusa di tentato omicidio in virtù delle sue insane condizioni mentali. Dopo essere stato in custodia presso la Scott Clinic, l'ospedale psichiatrico di Rainhill nel Merseyside, Abram proprio qualche giorno fa è stato rilasciato anche se deve essere mantenuto sotto sorveglianza e curato in modo adeguato. "Spero che un giorno la famiglia Harrison mi possa perdonare", dichiara Michael Abram, "mi vergogno del gesto compiuto e mi scuso dal profondo del cuore". "Non potremo mai dimenticare quel giorno", ha invece detto Olivia Harrison, "Abram è stato a un passo dall'uccidere il caro George … per non parlare del trauma causato a me e a nostro figlio Dhani".