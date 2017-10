Rock Files Today – 11 Maggio – John Lennon

Oggi 11 Maggio, 1972 New York Lo show televisivo di Dick Cavett stasera ha un ospite d'eccezione: John Lennon. Residente a New York dal 1970, l'ex Beatle dichiara in diretta, di fronte alle telecamere, di essere sotto costante controllo dell'FBI: ogni usa mossa viene annotata, ogni sua telefonata viene registrata. Si tratterebbe, secondo Lennon, di un complotto del governo americano, ordito su specifica richiesta del presidente Richard Nixon, per raccogliere prove sufficienti a costringere il musicista/attivista ad abbandonare gli Stati Uniti. Come si verrà a scoprire anni dopo, l'amministrazione Nixon ha aperto nei confronti di Lennon un vero e proprio dossier: sono convinti che la sua attività contro la guerra in Vietnam e il suo supporto al candidato democratico George McGovern possano costare al Presidente il suo attuale mandato e la eventuale rielezione. Nel febbraio 1972 il senatore repubblicano Strom Thurmond scrive in una nota a proposito del caso Lennon che "la sua deportazione sarebbe una contromisura strategica". Il mese successivo l'Immigration and Naturalization Service comincia le pratiche per l'espulsione, adducendo come prova la denuncia avvenuta nel 1968 a Londra per possesso di cannabis che ha reso impossibile la concessione della cittadinanza americana. Per John Lennon, si aprono quattro anni di battaglie legali continue, prese di posizione pubbliche (l'apparizione al Dick Cavett Show è una di queste, ma già nel febbraio del 1972 aveva partecipato a un'altra importante trasmissione televisiva, il Mike Douglas Show, apparendo per una settimana intera) e di audizioni presso le autorità, fino all'ottenimento della sospirata cittadinanza americana nel 1976 (quando Richard Nixon è già andato via dalla casa Bianca).