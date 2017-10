Rock Files Today – 15 Luglio – John Lennon

Oggi, 15 Luglio 1958 Liverpool Menlove Avenue, ore 11 del mattino. Julia Lennon ha appena lasciato la casa di sua sorella Mimi dove, dal 1946, vive e cresce suo figlio John Lennon. Julia passa a trovare il piccolo John tutti i giorni. E nonostante il parere contrario della zia Mimi, ne incoraggia la passione musicale: gli ha regalato la sua prima chitarra, una Gallotone Champion, uno strumento molto economico ma con una garanzia che non si sarebbe spaccato in due … Julia è anche andata a vederlo suonare con il suo gruppo, i Quarry Men. Adesso deve uscire di corsa, prendere l'autobus e andare al lavoro. Quando attraversa la strada, non si accorge che un'auto sta sopraggiungendo ad alta velocità. Alla guida c'è un poliziotto fuori servizio, un certo Eric Clague. "La signora Lennon è improvvisamente comparsa di fronte a me … ", racconta in lacrime, "giuro che non stavo andando forte e che ero sobrio …". Non è vero. Eric Clague è ubriaco e ha colpito in pieno Julia Lennon che, investita, vola per aria, cade in strada e muore sul colpo. Nigel Whalley, un amico di John, è presente alla scena. "Stavo andando da John", racconta, "ma lui non era in casa. Ho visto sua mamma e la zia Mimi che stavano salutandosi di fronte alla porta di casa. 'Oggi avrai l'onore di accompagnarmi', mi ha detto Julia Lennon. E così ho fatto. Ho preso Menlove Avenue, girato in Vale Road poi … di colpo, lo schianto. Poco dopo, è arrivata Mimi (che aveva udito il botto) e ha cominciato a urlare e a piangere … ho fatto fatica a frequentare John dopo l'incidente … ho pensato che, in qualche modo, me ne attribuisse la colpa … fossi stato un minuto in più a parlare con Julia e Mimi tutto questo non sarebbe successo …". Quando muore Julia Lennon ha 44 anni. Seppellita nel cimitero di Allerton a Liverpool, lascia una traccia profonda nella vita e nell'arte di John Lennon che chiama il suo primogenito Julian in ricordo della madre e a lei dedica diverse, bellissime canzoni.