Rock Files Today – 17 Gennaio – John Lennon

Oggi, 17 gennaio 2003 Londra Il proprietario di un piccolo negozio di dischi ha deciso di mettere all'asta un acetato che sembrerebbe contenere un duetto tanto inedito quanto fantastico. Il tizio in questione sostiene di aver ricevuto la lacca direttamente dalle mani di Ronnie Wood. Si tratterebbe di un vecchio blues di Willie Dixon, Too Many Cooks (Spoil The Soup) inciso a Los Angeles nel 1973 da un'autentica superband: Mick Jagger alla voce, John Lennon alla chitarra elettrica e Ringo Starr alla batteria. Storicamente, tutto torna. Quello è il periodo del cosiddetto "Lost Weekend" di Lennon quando Yoko decise di mandare il marito fuori di casa insieme alla sua assistente personale May Pang. Le istruzioni di Yoko erano state precise: "stai con lui, aiutalo e assicurati che possa avere qualsiasi cosa desideri". John se ne andò a Los Angeles. Ma non per un solo week end: ci rimase quasi due anni lavorando sodo con il leggendario produttore Phil Spector, inventandosi la band degli Hollywood Vampires insieme a Keith Moon, Alice Copper e Harry Nilsson e registrando materiale vario con Elton John, David Bowie e Mick Jagger, appunto. Dopo l'annuncio dell'asta a Londra, dall'entourage di Jagger esce un comunicato ufficiale in cui si dice che Mick si sarebbe scordato di aver inciso quel brano. Ma che, dopo averlo riascoltato, si è reso conto che si tratta davvero dell'incisione originale. Non solo. A Jagger quel pezzo piace al punto tale da inserirlo, qualche anno dopo, come bonus track in una sua compilation, The Very Best Of Mick Jagger. Giustizia è fatta.