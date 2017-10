Rock Files Today – 21 Gennaio – George Harrison

Oggi, 21 gennaio 1966 Contea del Surrey, campagna inglese Presso l'ufficio comunale di Leatherhead e Esher si uniscono in matrimonio il Beatle quieto George Harrison e la seducente modella Pattie Boyd. Testimone di nozze, Paul McCartney. Patricia Anne Boyd ha solo 22 anni il giorno delle nozze ma da almeno un lustro è una delle modelle più affermate d'Inghilterra, testimonial di stilisti come Mary Quant e soggetto preferito da fotografi di grido come David Bailey o Terence Donovan. Questo, nonostante un look poco convenzionale, reso ancor più curioso da denti sporgenti tanto che qualcuno, di lei, una volta ebbe a dire: "le modelle non possono assomigliare a conigli". Pattie e George si erano conosciuti nel 1964 sul set del film A Hard Day's Night, All'epoca la Boyd era fidanzata con Eric Swayne e anche se quel giorno disse che "Harrison era l'uomo più bello che avesse mai incontrato" decise di non tradire il suo ragazzo. Solo dopo aver chiuso con lui, Pattie si lasciò andare al corteggiamento di George che subito le chiese di sposarla. Anche se, prima di decidere la data, ha dovuto parlarne con Brian Epstein, manager plenipotenziario dei Beatles per verificare che la cosa non intralciasse i programmi commerciali dei Fab Four. Bionda, graziosissima e vivace, Pattie Harrison ha fatto strage di uomini. Sia Mick Jagger che John Lennon hanno ammesso di averla corteggiata in modo spudorato senza mai ottenerne i favori. Cosa, invece, riuscita al futuro Rolling Stone Ronnie Wood nel 1973, dopo che Pattie e George avevano rotto. Nel frattempo, però, Eric Clapton, il miglior amico di George Harrison aveva completamente perso la testa per lei, nonostante stesse insieme alla sorella di Pattie, Paula Boyd.. Oltre ad averle dedicato la celebre Layla, Clapton pur di averla si è sottoposto a numerosi trattamenti di disintossicazione dall'eroina prima e dall'alcol poi sino al matrimonio con Pattie nel giugno del 1979. I due, infine, hanno divorziato nel 1989. La leggenda vuole che George Harrison abbia dedicato a Pattie Boyd la più bella canzone da lui scritta per i Beatles, Something.