Rock Files Today – 25 Marzo – Eddie Vedder

Oggi, 25 Marzo 1995 Auckland, Nuova Zelanda Siamo alla fine del tour australiano dei Pearl Jam, un successo senza precedenti per la band di Eddie Vedder che qui, nel continente australe ha la possibilità di praticare il suo sport preferito, il surf. Pur nato nella fredda e ventosa Chicago, Eddie è infatti cresciuto nel sud della California, a San Diego. Lì, ha iniziato a cavalcare le onde dell'Oceano Pacifico anche se sono quelle delle isole Hawaii le sue preferite. Dal 1992, infatti, Eddie è diventato amicissimo di Kenny Slater, incontrastato campione mondiale e icona assoluta della tavola da surf, che proprio alle Hawaii ha costruito la sua carriera. Oggi, però, Eddie ha esagerato. Preso dall'entusiasmo, decide di uscire con Tim Finn (musicista degli Split Enz e anche lui surfista accanito) senza però aver fatto i conti con le condizioni climatiche assai mutevoli della baia di Auckland. Risultato? I due finiscono al largo e non riescono a rientrare per via di vento e correnti contrarie. Dalla spiaggia di Piha, da cui si erano tuffati, partono immediatamente i soccorsi. Vedder e Finn vengono recuperati e fanno ritorno sani e salvi sulla terra ferma. "Non hanno mai corso pericolo alcuno", ha dichiarato Stone Gossard, chitarrista dei Pearl jam, a proposito dell'incidente. "C'era un sacco di gente in spiaggia e molti altri surfer uscivano in continuazione. Certo, quando ti chiami Eddie Vedder qualsiasi cosa ti succede diventa una notizia da prima pagina".