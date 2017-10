Rock Files Today – 29 Novembre – George Harrison

Oggi, 29 Novembre 2001 Los Angeles, California In una maestosa villa sulle colline di Hollywood, già presa in affitto dal suo amico Paul McCartney e recentemente appartenuta a Courtney Love, muore George Harrison, il Beatle quieto. Ha 58 anni e da tempo sta lottando contro un tumore al cervello. Per curarsi, si è anche recato in una clinica specializzata situata in Svizzera. Ma ora, non c'è più niente da fare. Fumatore incallito, Harrison ha già sofferto, nel 1997, di un tumore alla gola che gli è stato rimosso in modo brillante. Voci non confermate, però, vogliono che quel cancro si fosse, nel frattempo, esteso al cervello. Harrison è anche sopravvissuto a un accoltellamento, avvenuto nella notte del 30 dicembre 1999, quando un pazzo di nome Michael Abram (che si dichiara "in missione per conto di Dio") si introduce a Friar Park, la residenza di campagna di George a Henley-On-Thames, con l'obiettivo di ucciderlo. Dopo la morte, la famiglia Harrison rilascia la seguente dichiarazione: "Ha lasciato questo mondo nel modo in cui aveva vissuto, in pace con Dio, senza paura della morte, circondato da amici e parenti". Le sue ceneri vengono disperse nel fiume Gange, anche se la cerimonia è tenuta segreta e nessuno sa quando abbia veramente avuto luogo. Nelle ultime settimane di vita, conscio delle sue condizioni, George ha lavorato insieme al figlio Dhani su alcune canzoni nuove che vengono poi pubblicate postume nel disco Brainwashed, nel novembre del 2002. George Harrison lascia in eredità 99 milioni di sterline (la sola casa di Henley on Thames ne vale 15) ad un trust gestito da tre consulenti legali e intitolato a sua moglie Olivia e al figlio Dhani, evitando così di pagare alle tasse inglesi la cifra di 40 milioni di sterline. È l'ultima vendetta dell'uomo che un tempo aveva dedicato all'ufficio delle tasse di Sua Maestà la velenosa Taxman Non finisce qui: Olivia, diventata una delle 300 persone più ricche d'Inghilterra, si ritrova anche diverse proprietà nelle Hawaii, in Italia e in Svizzera per un valore stimato di oltre 100 milioni di sterline senza contare il patrimonio dei diritti d'autore passato nelle mani del giovane Dhani dopo la morte della madre.