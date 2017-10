Riascolta l’intervista a Zucchero

Un lavoro che pesca nelle radici emiliane di Zucchero e segna un'importante svolta stilistica: da Re del Blues come lui, in modo autoironico, spesso ama definirsi a "folk balladeer". Dopo anni di blues e soul, di rock e ballate, Fornaciari s'inventa infatti una formula acustica originale per recuperare radici paesane e atmosfere perdute "in una società ormai alla deriva". Il suo è un sound molto d'effetto, patinato ma intimo, che esalta testo e melodia delle canzoni di CHOCABECK. Lo aiutano (tra gli altri) Bono, Brian Wilson, Don Was e Brendan O'Brien. Concept album anomalo che, attraverso nuovi suoni, va alla ricerca di profumi antichi, CHOCABECK già nel titolo lancia un messaggio preciso: CHOCA, in dialetto emiliano significa che ciocca, fa rumore e BECK è il becco: se il becco fa rumore, significa che in bocca non c'è nulla, nulla da mangiare…