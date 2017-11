Rock Files Live! Springsteenmania

Al fianco di Ezio Guaitamacchi sul palco insieme per Rock Files Live!, si esibiranno Caterino Ricciardi (musicista padovano salito sul palco a suonare con Bruce e recordman assoluto tra i fan di tutto il mondo per il maggior tempo passato a fianco del Boss), Daniele Tenca, songwriter raffinato e, per anni, cantante dei Badlands, la miglior tribute-band di Springsteen in Italia, Rigo Righetti, ex-bassista di Ligabue e ora cantautore con un nuovo album in uscita e Andrea Mirò, bravissima musicista/autrice, da anni al fianco di Enrico Ruggeri. Ospite speciale della puntata, in veste di co-conduttore, Claudio Trotta (Barley arts), promoter di Springsteen in Italia. L'ingresso è libero ma per partecipare alla serata è necessario compilare il seguente form fino ad esaurimento posti. Apertura porte ore 21:00 | inizio concerto ore 22:00 I POSTI RISERVATI AGLI ASCOLTATORI DI LIFEGATE SONO ESAURITI, PER PARTECIPARE È POSSIBILE PRENOTARE UN TAVOLO PER SPETTACOLO E CENA CHIAMANDO LO 02/54019856 O CONTATTANDO IL MEMO RESTAURANT MUSIC CLUB.

Rock Files Live! in questi anni ha ospitato artisti di caratura molto diversa, di provenienza geografica disparata, dai cinque continenti, senza snobbare la musica italiana e addirittura le nuove proposte. Dagli artisti in fase di lancio ai più grandi e affermati musicisti come Jesse Harris e la leggenda del rock Keith Emerson, Nine Below Zero, Oi Va Voi, Angelo Branduardi, Ricky Gianco, Ron. Fino alle serate tributo. A Jimi Hendrix, George Harrison, Demetrio Stratos, i Rolling Stones, Lucio Battisti. La linea che Ezio Guaitamacchi cerca di mantenere è tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi diverte disegnare una linea narrativa e intarsiare i brani”.