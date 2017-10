Dopo la visita a Cuba del presidente americano Barack Obama, 200.000 (o 400.000, le stime variano ancora) spettatori - tra locali e turisti accorsi appositamente per l’evento - hanno assistito al concerto dei Rolling Stones del 25 marzo scorso a La Ciudad Deportiva dell’Avana. La band britannica, ancora una volta, scrive la storia attraverso la propria musica.

Thank you Cuba for an incredible, unforgettable show! It was wonderful to see all of you! Photos D Hogan#StonesCubapic.twitter.com/bhM9zCf6gE