Itinerario. 10 punti di Roma in cui l’architettura si fonde con la natura

10 luoghi, più o meno noti, da poter apprezzare anche solo di passaggio, abbassando il finestrino dell’auto. Un percorso inedito tra le vie e i quartieri di Roma alla scoperta delle epoche e degli stili architettonici, per capire quanto i manufatti dell’uomo abbiano tratto ispirazione e si siano confrontati con la natura in un contesto apparentemente artificiale come quello della città. L’architettura si veste di vegetazione nei palazzi in stile liberty, si ispira all’umanità durante il razionalismo, per poi ritrovare l’armonia con l’ambiente durante gli anni Settanta arrivando fino ai giorni nostri in cui si lascia costruire dalla natura.