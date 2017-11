Roma: Ogm, una silenziosa conquista

Togli un pezzetto di gene da una pianta e ne metti un altro. Che sarà mai? No. È un esperimento più pericoloso di una bomba atomica, non si discute di una pianta, ma della totalità della vita, con una tecnologia senza controllo. Siamo di fronte al tentativo di usare il mondo come cavia. A Roma scienziati e politici hanno fatto il punto durante un convegno con studiosi di livello internazionale, primi fra tutti Mae Wan Ho e Jean Pierre Berlan. Ci sono nuovi dati scientifici e nuovi argomenti per opporsi all'invasione degli Ogm. Charles Benbrook, direttore del settore Agricoltura della Academy of Sciences americana, ha raccolto dati da oltre 8200 campi Ogm, dal Canada all'Argentina. Non aumentano le rese, anzi, si registra uno "yeald drag", una riduzione. Le stesse ricerche e Usda mostrano che c'è stato in media un aumento del 5% degli erbicidi per acro. Il prezzo delle sementi è aumentato. Così come le spese per la gestione dei parassiti. Dati che variano a seconda della coltura: il mais BT coltivato in Usa ha causato una perdita netta di 92 milioni di dollari. E, secondo gli atti della National Academy of Sciences, la pressione su una sola specie di parassita metterà in moto meccanismi evolutivi nella specie target che ne minerà l'efficacia. In Arkansas il 20% del terreno coltivato a soia Roundup Ready mostra già fenomeni di resistenza. Dati e conclusioni si possono leggere su www.biotech-info.net. Una lezione che in Italia dobbiamo studiare e imparare. Se Claudio Malagoli, docente di economia e ingegneria agraria di Bologna, avverte che per i nostri agricoltori uno degli effetti più nefasti potrebbe essere la "delocalizzazione produttiva", il legame spezzato tra la qualità del prodotto e il suo territorio tipico. Gianni Tamino, docente di biologia dell'università di Padova, ha evidenziato i rischi per la salute, l'ambiente, gli animali e l'uomo. Importiamo già soia e mais Ogm che vanno a finire nei mangimi. Il gene marker può aumentare il fenomeno della resistenza agli antibiotici. Noi non siamo in grado di prevedere le conseguenze per impollinazione, salto di geni, e instabilità. E la ricerca è sempre privata, spesso delle stesse multinazionali. Insomma, la ricerca non è pubblica, ma il pericolo sì... C'era attesa per gli interventi di Mae Wan Ho, presidente dell'Insitute for Science in Society, e di Jean Pierre Berlan, dell'Istituto Francese di ricerca agronomica. Mae Wan Ho, esile signora orientale, ha sferrato colpi durissimi con le sue pubblicazioni sul "biotech". Ora ha elaborato il nuovo Rapporto del Comitato Scientifico Indipendente 'per un mondo sostenibile e Ogm-free'. Jean Pierre Berlan, solare studioso francese, ha insistito sui rischi di "privatizzazione del vivente". Abbiamo approfondito l'incontro con Mae Wan Ho e con Jean Pierre Berlan.