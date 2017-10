Romeo Compostella

Romeo Compostella Medico psicoterapeuta membro dell'Associazione Italiana per l'AM.Si. Si è Formato alla medicina ayurvedica dalla scuola del Dr. Vaidya J. Raju (uno dei massimi esponenti della scienza ayurvedica). Autore di articoli e pubblicazioni anche su clistalloterapia e cromoterapia ed esperto dei relativi settori per l'Istituto di Psicosomatica RIZA. Attualmente tiene corsi di formazione presso vari enti a Milano e Bologna. Dirige lo Studio di terapie naturali Ayurdevi, via San Senatore 10, 20122 Milano tel 02 72080070 - 335 5888048 Il centro si occupa di: ayuveda, massaggio ayurvedico terapeutico, trattamenti disintossicanti e dimagranti secondo i principi della medicina ayurvedica, cromoterapia, floriterapia, aromaterapia, psicoterapia, pediatria, aura soma, reiki, riflessologia.