Russia, 36 morti nel crollo di una miniera di carbone nell’Artico

A Vorkuta, nell’Artico russo, il crollo di una miniera di carbone avvenuto lo scorso 25 febbraio avrebbe provocato la morte di trentasei persone, tra queste cinque soccorritori accorsi per aiutare i minatori. Secondo le ricostruzioni la miniera avrebbe ceduto in diversi punti, in seguito a tre esplosioni dovute a fughe di gas.