Ryszard Kapuscinski, scrivere fuori dagli schemi

"Non si può scrivere di qualcuno senza averne condiviso almeno un po' la vita" è il pensiero di R. Kapuscinski, tra i più grandi giornalisti e scrittori del nostro tempo, un sessantottenne di origini polacche, timido e colto, dall'aria stanca e un po' fragile, un nomade instancabile che da sempre racconta la povertà, la fame, le guerre, usando il linguaggio dei diritti. Al centro delle sue cronache ci sono i valori fondativi della vita, i sentimenti e le dinamiche dell'uomo, le stesse che da millenni creano gli eventi e li perpetuano. Quello che per un cronista rappresenta lo sfondo dove nasce e si consuma la notizia, per Kapuscinski rappresenta la scenografia e la sceneggiatura imprescindibili in cui si consuma l'umana avventura, dove l'uomo è spinto da necessità, desideri e bisogni antichi come il mondo.