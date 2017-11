S.O.S. Natura. Come difendere il pianeta Terra

I problemi del nostro pianeta. Forse i più grandi ne sono consci. Forse. Ma come spiegarli ai più piccoli? Come insegnare loro come comportarsi al meglio nel rispetto della natura? Di certo non servono lunghi discorsi, che apparirebbero subito noiosi e grigi. Serve qualcos'altro. Serve un metodo più vivace, colorato, immediato. E allora… S.o.s. Natura! Questo libro mette in pratica l'antico precetto dell' "insegnare divertendo". Notizie, giochi, test, disegni, immagini che aiutano i bambini ad entrare in piena sintonia con l'ambiente, per essere davvero amici della natura. Perché se l'amicizia è un sentimento profondo, che va coltivato e nutrito, anche l'amicizia con l'ambiente deve seguir queste linee. Così, divertendosi, i bambini potranno imparare e fare propri concetti molto importanti, imparare cosa s'intende per "biologico", cosa sono gli "ogm". E ancora capire il funzionamento della catena alimentare, la sua utilità. Conoscere personaggi emblematici, talvolta bizzarri e curiosi. E divertendosi con test e giochi, conosceranno meglio l'ambiente nel quale vivono e impareranno a prendersene cura. E' un libro per i più piccoli questo, ma che sicuramente gioverebbe anche ai più grandi. Perché, se in generale è vero che non si finisce mai di imparare, come insegna la saggezza popolare, questo è ancora più vero in fatto di ambiente e natura. E allora… buona lettura, nel rispetto della natura, ovviamente!