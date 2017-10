Sacro e profano della fitoterapia

Le piante sono state utilizzate oltre che come nutrimento, bevanda, fonte di calore, riparo, vestiario, utensili, colori e per rappresentare il rapporto con il divino, anche come le prime "medicine" che l'uomo ha utilizzato contro il dolore e ogni malessere. Prima con l'esperienza diretta e l'osservazione degli animali mentre cercavano particolari erbe contro le quali strofinare le ferite oppure mentre le mangiavano in preda a malori, poi in modo sempre più razionale e scientifico. Non a caso tutti i primi scritti di medicina fanno riferimento allo studio dell'utilizzo delle piante, per le loro azioni medicamentose e curative. La fitoterapia, ha anche consentito all'industria chimica farmaceutica di fare nell'ultimo secolo passi enormi, proprio perché i principi attivi delle piante sono di riferimento per i propri prodotti di sintesi, perché le sue molecole sono simili a quelle del corpo umano. Le piante sono gli unici organismi viventi che hanno il "potere" di trasformare l'energia solare in sostanze organiche nutritive per l'uomo e per gli animali. Ecco perché, in tutte le religioni, il Paradiso è rappresentato con piante rigogliose e verdeggianti e sono considerate all'origine di tutto, anche della...medicina! Le differenze "tecniche" tra un farmaco di sintesi e uno naturale La chimica farmaceutica cerca di individuare e di estrarre solo il "principio attivo" della pianta responsabile dell'effetto curativo (es.la morfina dall'oppio), la fitoterapia usa tutte le sostanze presenti nella parte della pianta (droga vegetale) da usare come medicamento (fitocomplesso). Nel fitocomplesso, sono quindi presenti, oltre al principio attivo, anche sostanze inerti e sostanze che regolano l'attività farmacologica, che ne favoriscono l'assorbimento e ne potenziano anche le azioni medicamentose. Con un unico rimedio fitoterapico, quindi, è possibile curare più patologie, senza dover assumere più farmaci nella stessa giornata. Fitoterapia e medicina ufficiale Le differenze tra il diverso uso della pianta a fini curativi, portano erroneamente a credere che la fitoterapia (anche per molti medici!) sia una medicina alternativa. In realtà la fitoterapia si pone da sempre come un ramo della medicina anche ufficiale. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità promuove l'uso terapeutico della fitoterapia ad ogni livello, anche perché consente un uso di lunga durata grazie alla minore tossicità. In Italia, considerazioni di ordine sociale, politico e finanziario influenzano moltissimo ogni tentativo di dare piena dignità sanitaria alla fitoterapia. In questi giorni fitoterapeuti e naturopati si stanno battendo, però, per mantenere la libertà e i diritti dei cittadini di non doversi curare solo con i farmaci di sintesi chimica industriale e per l'integrità, l'indipendenza delle loro professioni. Gabriele Bettoschi