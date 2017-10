Saggezza

La saggezza è come l'orizzonte: più ci si avvicina ad esso, e più retrocede. Inayat Khan ____________________________________________________________ Per conoscere qualcuno bisogna conoscere se stesso. Shakespeare, Amleto ____________________________________________________________ a è più pericoloso di un'idea quando è l'unica che abbiamo. Einstein ____________________________________________________________ E falsa sia per noi ogni verità che non sia stata accompagnata da una risata. Nietzsche, "Così parlò Zaraustra" ____________________________________________________________ Chi è bello è fortunato, ma chi fa ridere è più amato. Anonimo ____________________________________________________________ Intorno a me c'è il buio, ma se il buio c'è e il buio fa parte della foresta allora il buio deve essere buono. Canto dei Pigmei ____________________________________________________________ Caro Lucillo, tieni stretto il tuo "ora per ora"; dipenderai meno dal futuro, se avrai in pugno il presente. Seneca ____________________________________________________________ Un uomo solo è in compagnia dei suoi peggiori nemici. Sant'Agostino ____________________________________________________________ Quello che non si può cambiare non si può che accettare. Proverbo Turco ____________________________________________________________ La cultura è un viaggio senza fine alla scoperta della propria ignoranza. Anonimo ____________________________________________________________ L'uomo scaccia la tristezza sorridendo. Piangendo la moltiplica. Gandhi ____________________________________________________________ Gli uomini di cultura devono seminare dubbi e non raccogliere certezze. Umberto Bobbio ____________________________________________________________ Dio nella sua saggezza fece la mosca, e poi si dimentico' di dirci il perche'. Ogden Nash ____________________________________________________________ a e' piu' equamente distribuito del buonsenso: nessuno pensa che gliene occorra una quantita' maggiore di quella che possiede. René Descartes ____________________________________________________________ L'umanità si trova oggi ad un bivio. Una via conduce alla disperazione, l'altra all'estinzione totale. Speriamo di avere la saggezza di scegliere bene. Woody Allen ____________________________________________________________ L'arte di essere saggi è l'arte di capire a che cosa si può passar sopra. William James ____________________________________________________________ Le nostre più grosse stupidaggini possono essere molto sagge. Ludwig Joseph Wittgenstein