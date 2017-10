Saggezze dell’Umanità

Strutturata all'interno di un progetto mondiale presentato da A.N.U.A. Associazione per la Natura, l'Uomo, l'Ambiente & ATRIUM Comunicazione e Ambiente, la mostra: "Saggezze dell'umanità" associa le immagini di Olivier Föllmi, uno dei più importanti fotografi contemporanei, a citazioni scelte con grande sensibilità da Danielle Pons Föllmi, ricercatrice in scienze umane. Allestita in esterno e offerta gratuitamente al pubblico, la mostra fotografica si articola in un percorso di 6 tappe, dal 2003 al 2009, nel quale emergono 6 principali grandi culture nel mondo, individuate con la collaborazione di importanti storici e accademici: l'India e la sua area d'influenza, l'Africa nera, l'America Latina, l'Estremo Oriente, il Grande Medio Oriente e infine l'Europa e i suoi prolungamenti. Gli italiani saranno i primi a far "saltare le frontiere" con questo splendido progetto che non mancherà di suscitare emozioni, e ne diventeranno, insieme a Milano, portavoce mondiali. Tutti possono ammirare le 100 gigantografie (180 x 120 cm) illuminate individualmente di notte e leggere i 100 testi (abbinati alle gigantografie) di oltre 40 autori, illustrazioni dei pensieri dei più influenti e importanti saggi di ieri e di oggi (Mahatma Gandhi, Sua Santità il XIV Dalai Lama, Nelson Mandela, Martin Luther King, etc.) e del patrimonio culturale di alcuni popoli, tramandato solo oralmente. Inoltre un'imponente struttura installata in Piazza Cordusio esporrà a rotazione gigantesche foto panoramiche (3,60 x 1,20 m ciascuna), illuminate di notte. Una grande opportunità anche ai non-vedenti: ai primi di ottobre, sotto ogni gigantografia della mostra, saranno installati i relativi testi in braille. Il risultato è spettacolare e significativo: quello che emerge è la ricchezza delle diverse culture del mondo che si intrecciano tra loro senza conoscere confini. L'intento è di far conoscere queste culture a un pubblico mondiale e testimoniare dell'armonia che unisce gli uomini, al fine di controbattere il concetto che è la violenza a predominare nel mondo. Nel 2010, la conclusione del progetto sarà coronata da un importante libro e da una mostra: due "Grandi Eventi" che divulgheranno insieme, contemporaneamente in numerose città del mondo, la straordinaria varietà e ricchezza, ma anche le tante affinità delle culture e la natura profondamente simile degli Uomini. La mostra ha aderito al progetto Impatto Zero® di LifeGate per compensare l'anidride carbonica emessa contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita, e ha scelto di utilizzare LifeGate Energy, energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Sonia Tarantola