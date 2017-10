Saggio sul formaggio

La produzione del formaggio ha origini molto antiche, e questo è dimostrato dal fatto che al British Museum di Londra è presente un bassorilievo sumerico, datato 3000 a.C., il cui titolo è "Fregio della Latteria". Non si sa chi sia stato il primo a creare questo tipo di alimento, ma forse fu casuale che un uomo lasciò depositare il latte per alcuni giorni in recipienti e scoprì che ne poteva ricavare una pasta morbida e saporita. Quasi sicuramente al principio si trattò di un formaggio acido e sicuramente fu una produzione praticata in luoghi dove vi era la presenza di animali da latte. È comunque con i Greci che la sua produzione iniziò ad avere un vero sviluppo, tale da creare differenti tipi di formaggio, derivanti anche da differenti tipi di latte. Persino Aristotele descrisse i diversi modi di fare il formaggio e la cagliata. E ne parlarono Plinio, Columella, Virgilio, Carlo Magno, Boccaccio, fino a Pantaleone da Confienza, che nella sua Summa lacticinorum, raccontò per la prima volta i diversi tipi di lavorazione dei formaggi italiani e francesi. Nel Medioevo i monaci iniziarono anche ad aromatizzarlo, mentre nel XIII secolo, in Italia, fu aperta la prima industria casearia, che inventò il Parmigiano Reggiano. Il formaggio si ottiene per coagulazione di latte, ossia la separazione di una parte fioccosa dal siero. Durante questa fase il latte è ancora acido. L'acidificazione può avvenire naturalmente oppure essere accelerata da un enzima, sia animale che vegetale. Generalmente la cagliata spontanea è tipica di formaggi freschi quali mascarpone e caprini. Essendo il formaggio un alimento vivo, che nel tempo tende a degenerare, la conservazione è quanto mai importante. Nei frigoriferi dovrebbe essere tenuto nella sua confezione originaria, lontano da fonti di luce e protetto dall'aria. Si dovrebbero, inoltre, conservare formaggi diversi in contenitori diversi e per un tempo limitato, proprio per evitare che i formaggi più forti aggrediscano quelli più delicati. Per quanto riguarda le muffe che si sviluppano sulla superficie dei formaggi esistono due scuole di pensiero diverse: la prima sostiene che è sufficiente eliminare la parte dello strato di muffa e quindi utilizzare il formaggio in cucina; la seconda sostiene, invece, che il formaggio una volta aggredito dalle muffe sia da scartare, in quanto l'aggressione muffosa è visibile sulla parte esterna ed invisibile nella parte interna. Il piatto del formaggio è sempre una leccornia di fine cena, e presentato sul vassoio giusto con i coltelli giusti, può diventare addirittura l'attrazione della tavola. Da evitare il servirlo su vassoi d'acciaio. Ultimo, ma non meno importante, il formaggio esalta il gusto del vino, mentre l'alcool presente nel vino funge da solvente organico, ossia favorisce lo sviluppo degli aromi e allontana i grassi. Quindi, un buon bicchiere di vino è quasi obbligatorio, e come dice Isabel Allende, nel suo Afrodita, "in sè il formaggio non ha niente di afrodisiaco, ma se lo accompagniamo con pane, vino e conversazione è come se lo fosse".