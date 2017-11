Saggistica

E' un'invettiva e una ricostruzione storica dai toni provocatori quella che Ida Magli, antropologa e saggista, lancia dalle pagine di "Omaggio agli italiani" (Rizzoli), un pamphlet denso di riferimenti storici dedicato al popolo italiano, sempre tradito dai suoi governanti - papi, re imperatori, dittatori, banchieri, politici - intenti a coltivare il proprio potere. Parole misurate ma incisive, per capire come pensano le istituzioni e ritrovare l'amor proprio e soprattutto di patria, ma non quello retorico, oggi tanto in voga. Capire chi siamo attraverso la storia e i fatti In "AlbumItaliano: Feste" (Laterza), le diverse forme di espressione delle pratiche tradizionali - feste cittadine e di paese, storiche e folcloriche, patronali; sfilate in maschera; rituali pagani e religiosi, ecc. - sono rappresentate in tutta la loro ricchezza e vitalità, e rivelano come i nostri costumi, le nostre usanze e abitudini, nonostante il danno prodotto dalla modernizzazione, si cristallizzano o si trasformano in sequenze di azioni e ruoli, di valori e legami, dotati di risonanza affettiva e forte carica simbolica nell'ambito della vita sociale. Il volume, ricco di fotografie, esalta la bellezza delle tradizioni popolari italiane e il fascino di rituali senza tempo. Preziosi testi accompagnano il percorso visivo. Da tenere sempre a portata di mano soprattutto nei week end Il cibo è cultura. E' cultura quando si produce, quando si prepara, quando si consuma. In "Il cibo come cultura" (Laterza) Massimo Montanari, storico dell'alimentazione, ci introduce a un aspetto essenziale della civiltà umana, quello dell'alimentazione, incentrato sui modi della tavola che riguardano il rito del pasto, nelle sue temporalità quotidiane e festive. Con una certa attenzione al cerimoniale, ma anche all'orizzonte di valori, miti, simboli, divieti che costituiscono la base ideologica del mangiare. Chi ha detto che siamo ciò che mangiamo? Meditate cari lettori, meditate Maurizio Torretti