Al via il Salina Doc Festival

Ideato e diretto da Giovanna Taviani, il SalinaDocFest - arricchito da un percorso itinerante volto ad esaltare anche il patrimonio ambientale ed enogastronamico dell'isola - è ormai l'appuntamento culturale più atteso dell?arcipelago eoliano, protagonista della storia del cinema italiano sin dagli anni ?40, quando Alliata, Maraini e Moncada fondavano la ?Panaria Film?, storica casa di produzione.

Il concorso internazionale - la cui giuria è presieduta da Irene Bignardi - ha come tema IL MIO PAESE: GLI INVISIBILI, dove la parola d?ordine è ?dare visibilità agli invisibili?. Molti gli ospiti previsti in questa nuova edizione: Nicola Piovani, Lidia Ravera e Marco Bellocchio; per la sezione Reperti di memoria, il festival renderà omaggio ai 60 anni di Stromboli, Terra di Dio di Roberto Rossellini con una proiezione sull?isola di Stromboli, alla presenza di Renzo Rossellini e dei protagonisti isolani che parteciparono al film.

Completa la manifestazione Documentiamoci, spazio dedicato ai più importanti documentari italiani degli ultimi anni, e il gemellaggio con

la Mostra Internacional

de Cinema de São Paulo

. Inoltre sarà inaugurato a Malfa il nuovo Museo dell'Emigrazione con un convegno curato dall' Associazione Nazionale Famiglie Emigranti.

Il comitato artistico del festival, composto da Paolo e Vittorio Taviani, Romano Luperini e Bruno Torri, consegnerà il Premio speciale ?Dal testo allo schermo? allo scrittore e giornalista pakistano Mohsin Hamid, autore de Il fondamentalista riluttante (Einaudi). La cerimonia, seguita da un incontro con l'autore, si terrà a bordo del Liberty Tug, lo storico rimorchiatore restaurato dalla "Fondazione Palazzo Intelligente" di Guido Agnello, che ogni sera, dalle 24 in poi ospiterà il dopofestival.

Al programma cinematografico si affianca, per la prima volta, uno spazio dedicato alla fotografia, con il 1° Concorso di Fotografia Documentaria a tema ambientale dal titolo ?Obiettivo Ambiente?. Gli scatti selezionati saranno presenti anche all'interno della piattaforma di sharing YouImpact.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.salinadocfest.org