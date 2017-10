Salone del Gusto e Terra Madre, ne parla Giacomo Mojoli

La notorietà del Salone del Gusto è mondiale? Il Salone del Gusto diventa ancor più importante nel momento in cui agisce in sinergia con Terra Madre, come dire che non possono esistere prodotti di qualità se non ci sono i contadini, gli allevatori ovvero coloro che stanno con i piedi dentro la terra e con le mani sulla terra a realizzare questo equilibrio. Soffermandosi su Terra Madre ci può dare qualche numero? Che persone vengono a Terra Madre? Ci sono circa 1600 comunità del cibo, in rappresentanza dei 5 continenti e di più di 150 Paesi. Sono 5000 tra contadini, allevatori, pescatori, produttori artigianali che, da ogni parte del mondo, portano la loro testimonianza, il loro pezzo di umanità e di cultura. In questa edizione lo scopo è di mettere in collegamento le varie esperienze per dimostrare che è possibile un?altra idea di agricoltura, è possibile un?altra idea di cibo, un cibo che sia buono da mangiare ma anche buono da pensare. Ma la novità di quest?anno è che insieme a questi ?intellettuali della terra? ci saranno 1000 cuochi provenienti da varie parti del mondo, ma non saranno lì per cucinare. Saranno presenti per rendersi conto che il loro talento e la loro fama possono esistere solo se esistono questi contadini e se c?è un rapporto di rispetto dell?ambiente e della natura Sappiamo che i partecipanti di Terra Madre non soggiornano in albergo, da chi vengono ospitati? La nostra idea è stata quella di far diventare la città di Torino e l?intero Piemonte una sorte di rete di accoglienza. I contadini, le comunità e i vari rappresentanti sono ospitati in casa di produttori piemontesi, messi a contatto con esperienze agricole legate al Piemonte. Come dire che l?incontro non è solo quello che avviene durante i seminari e i laboratori della Terra ma è anche quello che avviene poi nell?ambito della giornata e della serata: un incontro di fraternità, di amicizia ma per tanti versi anche di importanti progetti per il futuro. Terra Madre è un evento non aperto al pubblico, ma va detto che, per chi fosse interessato, dentro il Salone del Gusto si ritroveranno molte delle esperienze collegate alle piccole produzioni di Terra Madre. Il sito di riferimento per il Salone del Gusto 2006 e per Terra Madre è www.slowfood.it Intervista a cura di Paola Magni e Claudio Vigolo