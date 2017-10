Salone dell’auto di Detroit 2006, riflettori sulle auto ibride

Salone dell'auto di Detroit 2006, riflettori sulle auto ibride Il North American International AutoShow (NAIAS) giunge alla 18esima edizione. Un evento internazionale, un grande palcoscenico amato dalle Case di tutto il mondo, spesso utilizzato per la presentazione di modelli fino a quel momento top-secret. A Detroit, capitale Usa dell'industria automobilistica, convergono infatti circa 60 Case, tra cui molte europee. In esposizione,una quarantina di nuovi modelli, di cui numerosi veicoli ibridi. Anche gli americani, dunque, s'indirizzano verso vetture più razionali e soluzioni tecnologiche più ecologiche. Cercano, così, di sbarrare la strada alla concorrenza giapponese dopo che Toyota nel 2005 ha più che raddoppiato le vendite della Prius nel mondo. Perché la Subaru mostrerà la sportiva Subaru B5 - 'Turbo parallel hybrid (TPH)'. Prima mondiale per la Concept-CT di Mitsubishi, nuova 'segmento B', un "city-technology model" con tecnologia ibrida Mitsubishi In-wheel motor Electronic Vehicle (MIEV). A Detroit, Mazda esporrà anche la Mazda5 Hydrogen RE Hybrid concept, mossa da un motore rotativo renesis a doppia alimentazione, in grado cioè di funzionare a idrogeno o benzina, ed una Madza Tribute Hybrid. Ford punta sulle crossover ed espone due nuovi modelli ibridi. La General Motors presenta la Saturn Vue Green Line, ci si aspetta che sia il più economico SUV ibrido del mercato USA - ed è solo uno dei 12 modelli ibridi che la GM lancerà prossimamente. GM fu la prima a presentare un pickup ibrido nel 2004, e introdurrà un nuovo sistema "ibrido bimodale" molto compatto e scalabile su veicoli di ogni taglia, dai SUV Chevy Tahoe e GMC Yukon nel 2007 fino alle utilitarie.