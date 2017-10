Salone di Detroit: tutte le ibride d’America

Mentre Ford e Chrysler tornano in attivo dopo fallimenti e ristrutturazioni, al Salone di Detroit vengono mostrate tutte le novità più interessanti presentate dalle case costruttrici sono ibride, elettriche, down-sized, a basse emissioni e consumi ridotti. "Potrebbe essere un anno cruciale - conferma l'analista Ed Hellwig di Edmunds.com - e mai come quest'anno i consumatori avranno di fronte una scelta così ampia tra il ventaglio di auto a trazioni alternative". Audi, Smart, Subaru, Hyundai, Bmw, Lexus, Nissan, Honda, Toyota e Volvo sfoggiano nei loro stand molti prototipi di coupè, roadster, anteprime e splendide concept-car ibride o elettriche. Interessanti... da sognare. Interessanti da guidare veramente saranno invece tutti i modelli destinati alla produzione in serie: di queste auto elettriche, plug-in ibride, clean Diesel, start&stop non tutte saranno in vendita anche in Europa e in Italia, ma prefigurano certamente un trend da segnalare: le nuove auto ibride sono tutte berline, compatte, per famiglie. Ibride 2013 Ford Fusion In Italia si chiamerà Mondeo. Importantissima nella "strategia one-Ford" tesa a modellare l'auto "globale", questa nuova berlina richiama le linee del prototipo Evos mostrato a Francoforte. Suggestiva la griglia anteriore stile Aston Martin ("sarà il nuovo volto globale di Ford") e le linee laterali sinuose (l'Audi A7 fa scuola). Il modello ibrido vanta consumi sui 20 km/l, anche le versioni non ibride avranno lo start&stop e motori EcoBoost. La stessa tecnologia sarà adottata sul Ford C-Max. 2014 Lincoln MKZ Modello chiave della "reinvenzione" di Lincoln come marchio d'alta gamma di Ford, i tecnici si stanno concentrando per far sì che quest'auto non sia una mera re-etichettatura della Fusion, bensì una berlina tarata sul lusso. Design e linee di fiancata differenti, controllo del rumore, luci a led, motori EcoBoost da 2.7 V6, 1.6 e 2.0 per la versione ibrida. Si vedrà se Lincoln confermerà la sua politica di offrire i modelli ibridi allo stesso prezzo di quelli convenzionali. 2013 Toyota Prius C Compact Hybrid La new entry più importante nell'ormai affollato settore delle auto ibride di Detroit. La Prius C è la sorellina della Prius normale con minori consumi e ingombro e uno stile molto più ammiccante verso i giovani. Dovrebbe entrare in commercio per l'estate. 2013 Volkswagen Jetta Hybrid Pochi sanno che Volkswagen ha già in produzione un'auto ibrida, il Suv Touareg. Le cose cambieranno con questa berlina che con i suoi 20 km/l batte, in economia, l'attuale più risparmioso modello della linea, la TDI. Il motore è il più piccolo mai usato sulla gamma Jetta, un 1.4 turbo da 150 CV abbinato a un cambio a sette rapporti a doppia frizione e un motore elettrico da 27 CV a sandwich tra motore e trasmissione. 2012 Mercedes-Benz E400 Hybrid e E300 BlueTec Hybrid Mercedes-Benz mostra non uno, ma ben due nuove berline ibride a Detroit, entrambe col lignaggio delle gloriose berline serie E. La E400 ha un V6 da 302 CV con un motore elettrico da 27 CV dentro la trasmissione a 7 marce 7G-Tronic Plus, la E300 un 2.100 turboDiesel. Entrambe hanno batterie agli ioni di litio, start&stop e frenata rigenerativa. Non ancora confermate le prospettive di vendita in Usa e in Europa, che presumibilmente accoglierà più favorevolmente la versione a gasolio. Mercedes descrive questa configurazione come "modulare", intendendo che potrebbe presto essere usata su altri modelli della gamma. A livello estetico, sono identiche ai modelli brucia-benzina su cui sono basate. 2013 Acura ILX Compact Hybrid La versione ibrida della nuova, acuminata berlina compatta del marchio di lusso Honda ha 1.5 da 93 CV a 4 cilindri con trasmissione variabile continua. Tutto è settato, secondo Acura, verso l'ottenimento di prestazioni, piuttosto che di risparmio sui consumi come sulla Civic. Il nuovo stile potrebbe anche essere indossato dalla prossima Civic. 2014 Volvo XC60 Questo Suv combina un motore elettrico sulle ruote posteriori con un muscoloso 2.8 a benzina (mentre i precedenti modelli ibridi Volvo avevano motori a gasolio) da 280 Cv che, combinata con i 70 CV elettrici, spingono questo bestione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi. In modalità solo elettrica puà andare per 60 km. La linea è quella del nuovo XC60, bella e funzionale - con o senza filo elettrico attaccato. Elettriche Nissan EN-V 200 Van E' il diffuso van NV200 con il muso (e le batterie, e i motori) della Leaf, e la sua entrata in produzione è certa. Potrebbe trovare grande diffusione come taxi a New York. Chissà se lo vedremo, dipinto di bianco e con la targhetta sul tetto, nelle nostre città. Via Motors Electric Truck Ingegnerizzato da Bob Lutz su telaio GM, il Via Motors è un elettrico range-extended con consumi assurdamente bassi, per essere un grande pick-up: 42 km/l (2,3 litri per 100 km). Nei brevi tragitti va in "solo elettrico". A bassi consumi e clean-Diesel 2012 Dodge Dart Secondo molti, era la novità più attesa tra le auto in produzione: una berlina compatta dallo stile interessante, erede dell'amata Neon col compito di far dimenticare la negletta Caliber. Basata sulla "nostra" Alfa Romeo Giulietta, sarà dotata di un range di motori ecoefficienti, tra cui il 1.4 Fiat MultiAir turbo da 17 km/l. 2013 Buick Encore Crossover Pur essendo un marchio lontano dall'idea collettiva di risparmio e parsimonia, anche Buick ha studiato il modo di dotare di un piccolo 1.4 a 4 cilindri turbo il proprio modello hatchback compatto. Tra i concorrenti, la Bmw X1 e l'Audi Q3. Qui il motore ha i tubi di scappamento integrati per ridurre il peso, trasmissione automatica a sei marce con una prima brevissima e una sesta lunga per offrire buono scatto e migliori risparmi di energia in autostrada. E tutti gli altri modelli della gamma, dalla LaCrosse alla Regal fino alla berlina best-seller Verano, saranno entro il 2015 offerti con il sistema "mild hybrid" eAssist (una sorta di start&stop). Cadillac ATS Nelle intenzioni della casa americana questa è la competitor della Bmw serie 3. Oltre all'attuale 2.0 litri turbo a 4 cilindri, il presidente di GM Mark Reuss ha confermato che è prevista per la prima volta l'introduzione di un motore Diesel. 2013 Chevrolet Cruze Diesel Chevrolet diventa il marchio portatore, in ambito GM, delle tecnologie alternative e a bassi consumi. Dopo l'elettrica range-extended Volt (in Europa Opel Ampera) ora viene presentato un modello con aspettative di vendita molto alte anche se in Usa il gasolio è ancora un carburante di nicchia. Consumi dichiarati: 22 km/l. Un modello predecessore, la Chevrolet Corsica del 1995, di km/l ne faceva 8...