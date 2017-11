Salone Internazionale del Mobile 2004

Quest'anno l'importante evento che coinvolge centinaia di aziende ed espositori e migliaia di visitatori ruota, diversamente dagli altri anni, attorno al tema della casa intesa come fulcro della vita familiare e sociale, oltre che confortevole approdo per sfuggire dallo stress e dalle fatiche del vivere quotidiano. Le tendenze Particolare attenzione viene data all'incanto della trasparenza. Questo permette di evidenziare la preziosità dei materiali e di godere della magia dei riflessi. Il gioco del vedo-non vedo. Non più setti murari a dividere gli ambienti, ma vetri o tessuti leggeri, talvolta in tinta unita, talvolta a motivi lineari, che scandiscono gli spazi e che al contempo permettono di percepire la visione d'insieme. Creano intimità ma al contempo anche familiarità. La provocazione estetica e culturale: l'interpretazione di quest'anno è decisamente poco minimal, più barocca e legata alla decorazione. Reminiscenze classiche e barocche sono rese attuali dall'uso dei materiali più innovativi come le plastiche. Molti oggetti e diverse ambientazioni hanno dei particolari che raccontano dello "slancio" barocco, del suo movimento sinuoso: è il ritorno a un mondo "ideale" raffinato e colto, con un forte slancio spirituale. Gli ambienti Nel soggiorno, da tempo immemore luogo di incontro, si privilegia uno stile semplice ed essenziale con occhieggiamenti alla cultura orientale e in simbiosi con notevoli composizioni floreali, come riscoperta di un modo di vivere: rallentare la propria corsa, avere tempo per riflettere, meditare, rilassarsi. La camera da letto oltre a svolgere la funzione del rito del sonno viene vissuta come un ambiente dove svolgere altre e più ampie funzioni oltre a quella del dormire. Leggere appoggiati o comodamente sdraiati, guardare la televisione, navigare in internet, ricevere, telefonare, lavorare, sorseggiare un caffè, ascoltare musica, riporre, appendere e, semplicemente, riposare. Grande interesse anche per l'ambiente cucina, che risulta uno degli spazi domestici in cui si intende investire sempre di più. Questo luogo, un po' come per la camera da letto, corrisponde al continuo evolversi dell'importanza degli ambienti all'interno della casa. Oggi questo spazio rappresenta il luogo della socializzazione dove celebrare il rito del cucinare e dello stare insieme, con la funzione di passaggio-sosta-ritrovo. Non più isolato e nascosto come un tempo, l'ambiente cucina è uno spazio che desidera aprirsi e mettersi in mostra. Tomaso Scotti