Ritorna il Salone del Libro

Il motivo conduttore della manifestazione di quest'anno sarà la memoria. Che cosa è per noi, oggi, la memoria? Come la pensiamo, come la utilizziamo? La scelta della memoria come motivo conduttore del Salone 2010 nasce dalla constatazione di un paradosso: proprio nel momento in cui, grazie alle nuove tecnologie, possiamo disporre di sterminate banche dati, tanto vaste come da sfidare la nostra stessa immaginazione e capacità di gestione, ci siamo accorti che il nostro rapporto con il passato si è fatto distratto, intermittente, quasi infastidito. Il mondo sembra appiattirsi su un presente superficiale e nevrotico, incapace di fare realmente i conti con la propria storia, persino di interessarsene. La memoria finisce per diventare una generica nostalgia, rimpianto, vagheggiamento rétro, escamotage post-modernista. Sarà l'India il Paese ospite d'onore al Salone 2010. Sin dai tempi di Guido Gozzano, reporter incantato che si avventurava nelle magie e nei violenti contrasti della «cuna del mondo», e delle prorompenti reinvenzioni esotiche di Emilio Salgari, l'India ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella fantasia collettiva degli Italiani, sino a porsi come rifugio e alterità radicale per quanti si sentono insoddisfatti dai modelli occidentali di vita e di pensiero. Serbatoio di spiritualità millenarie, di miti e di leggende, crogiuolo di civiltà e linguaggi, oggi l'India si sta affermando come seconda potenza industriale d'Asia, anche se deve affrontare drammatiche contraddizioni tra povertà e ricchezza, tradizione e modernità. Il Salone occupa i quattro tradizionali padiglioni espositivi di Lingotto Fiere: l'1, 2, 3 e il 5, che ospita il Bookstock Village. Gli espositori presenti al Salone 2010, con proprio stand o all'interno di stand collettivi e istituzionali, sono oltre 1.400. Settantacinque i nuovi espositori che debuttano al Lingotto Fiere: 20 con proprio stand, 43 nell'Incubatore e 12 allo spazio Invasioni Mediatiche. Il Salone 2010 vede il ritorno di Mursia dopo cinque anni, di Archetipo libri, Editoriale Olimpia ed Edizioni EL. Sono presenti case editrici e istituzioni di Perù, India, Brasile, Slovacchia, Romania e Albania. Torna nel Padiglione 5 con la sua quarta edizione il Bookstock Village, il progetto del Salone Internazionale del Libro promosso e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dedicato ai giovani lettori dalla prima infanzia all'università. Un ricco ventaglio di proposte che declinano il tema conduttore del Salone 2010: la Memoria. Nel cuore del Village troneggia la grande Arca della memoria, trasformata in un'opera d'arte dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea, che ospita gli eventi di maggior richiamo. Per quanto riguarda il Premio Salone Internazionale del libro, un riconoscimento destinato a uno scrittore che con la sua opera abbia saputo fare della letteratura uno strumento irrinunciabile di conoscenza, i finalisti sono: Paul Auster, Carlos Fuentes, Amos Oz, tre maestri indiscussi della cultura mondiale . I loro nomi sono stati selezionati dal comitato scientifico della Fondazione per il Libro, integrato da illustri docenti universitari esperti di diverse aree culturali come l'anglista Paolo Bertinetti, il germanista Luigi Forte, il comparatista e italianista Giorgio Ficara. Tanti anche gli eventi del Salone Off, gli ormai consolidati appuntamenti del Salone fuori dai confini del Lingotto Fiere: un fitto calendario di appuntamenti in città in programma da sabato 8 a lunedì 17 maggio, ideati dal Salone del Libro insieme all'Assessorato alla Cultura della Città di Torino. Autori, libri, spettacoli invadono vie, piazze, mercati e locali della Circoscrizione 3 (San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin), la Circoscrizione 7 (Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone) e la Circoscrizione 8 (San Salvario, Cavoretto, Borgo Po). Un cartellone di 87 appuntamenti in 10 giornate fino a lunedì 17 farà tappa in teatri, biblioteche, scuole, circoli, locali, strade e piazze. Tra questi: il Castello del Valentino, il Teatro Colosseo, l'ex cimitero di San Pietro in Vincoli, l'Alliance Française, il Centro Culturale Italo-Arabo, il Cafè Liber l'area pedonale Grattacielo Lancia, le biblioteche Civica Italo Calvino e Shahrazàd.