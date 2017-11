Salone del Mobile. Oggetti di complemento d’arredo

E' la fiera del design e dei complementi d'arredo. Materasso "Ecolife" All'insegna del massimo rispetto per l'ecologia, "Ecolife" offre un sensibile vantaggio sotto il profilo dell'igiene e dell'ordinaria manutenzione. E' realizzato con materiali totalmente naturali e anallergici: lattice per l'interno e fibra di mais per i due pannelli esterni che richiudono a sandwich il materasso. Sono rivestiti in 100% puro cotone igienizzato e preventivamente trattato con procedimenti antisporco e antimacchia. Strong Box, designer Terry Dwan Lo sgabello, prodotto da legno di rovere americano di forestazione ha una forma che ricorda nella composizione le cataste di legno poste ad asciugare, ma anche i falò con le loro atmosfere accoglienti e amichevoli. Sendai, architetto Toyo Ito Scultura-espositore. L'opera è formata da 60 tronchi di cono in legno multistrato e 6 ripiani in vetro. Leggerezza e fluidità che ricordano il movimento e l'esilità delle alghe che fluttuano nell'acqua. Nihau, designer Vico Magistretti La seduta dal design semplice, minimalista, ricorda il corpo di una farfalla: flessibile, leggera, elegante, dai colori delicati. Three Skin Chair, designer Ron Arad La seduta prodotta è in legno multistrato verniciato.

Tomaso Scotti