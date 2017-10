Dal Dire Al Fare, il salone della responsabilità sociale

Promosso da Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, BIC La Fucina, Sodalitas, Università IULM, Provincia di Milano e Regione Lombardia, si concentrerà soprattutto sui vantaggi concreti che la RSI è in grado di apportare alle istituzioni, alle imprese, ai cittadini. Il Salone si terrà quest?anno il 28 e il 29 settembre all?Università IULM e proporrà un approccio ancor più pragmatico: si passerà infatti dal dibattito teorico alle testimonianze concrete e alle buone prassi di imprese, enti e istituzioni che agiscono responsabilmente. Dal Dire Al Fare avrà un?area espositiva articolata in MarketPlace e SocialPlace: il primo destinato alle aziende profit e mutuato dall?esperienza realizzata a Bruxelles da CSR Europe; il secondo dedicato invece alle associazioni non profit e alle pubbliche amministrazioni. La due giorni prevede incontri e convegni con importanti ospiti nazionali e internazionali: 2 eventi, 8 workshop sui principali temi della Responsabilità Sociale, la ?Maratona delle Esperienze? dedicata alla presentazione dei più interessanti progetti di Responsabilità Sociale - tra cui il progetto LifeGate - e un?area per la proiezione di spot e video. Redazione Eventi