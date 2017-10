Salta per bruciare calorie

Saltare la corda aiuta a bruciare calorie, fa lavorare tutti i muscoli delle gambe, rassoda i glutei, allena cuore e polmoni e vi fa diventare più agili. Attenti però a rispettare le pause, non saltate per più di 30 secondi di seguito. Concedetevi una pausa di qualche secondo, ma non fermatevi del tutto. Durante la pausa potete fare delle flessioni sulle gambe oppure eseguire degli affondi, mantenendo sempre il busto eretto. Continuate così, alternando salti e pause, per 5-10 minuti, e allenatevi almeno due volte alla settimana. Man mano che vi allenate, aumentate di volta in volta l'allenamento di cinque minuti, finché il vostro programma diventi almeno 20-30 minuti per due-tre volte alla settimana. Ecco tre esercizi per iniziare: Il salto a piedi uniti Partite con la corda dietro i talloni e tenete i gomiti ben aderenti al corpo. Saltate quando la fune sta per toccare la punta delle scarpe, staccate i piedi e poi appoggiateli insieme a terra. Ricordatevi di appoggiare a terra solo l'avampiede, mentre i talloni devono rimanere un po' sollevati. Potete eseguire questo salto roteando la corda in senso contrario, partendo con la corda appoggiata davanti e saltando quando la sentite sfiorare il terreno dietro di voi. Saltate per 30 secondi, fate una pausa e ripetete la serie di saltelli. Il salto alternato Per saltare fate roteare la corda partendo da dietro la schiena. Sollevate una gamba con il ginocchio piegato, saltate alternativamente prima su un piede, poi sull'altro. Dopo trenta secondi fate sempre una pausa "attiva" prima di riprendere a saltare. Il salto a gambe divaricate Partite con la corda alle spalle, tenete le gambe e i piedi uniti. Quando la fune è passata, atterrate aprendo le gambe. Non occorre divaricarle troppo. Saltate per 30 secondi.

Marco Strambi