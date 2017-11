Qi gong. Salute benessere efficacia

La pratica del qi gong è direttamente ricollegabile al concetto di salute. Letteralmente qi gong significa arte del respiro e consiste fondamentalmente nell'attivare i principali canali neuro-muscolari del corpo (i meridiani dell'agopuntura) per arrivare a percepire e mobilizzare la propria energia (qi). Movimenti ed esercizi del Jisei-qi gong sono stati appositamente studiati per favorire una migliore circolazione sanguigna periferica e far lavorare e rafforzare tutte le articolazioni del corpo. Con il tai qi di Sintesi e la danza dell'energia si entra invece nella sfera del benessere. Lo studio del kata del tai qi di Sintesi, delle singole posizioni e dei movimenti, l'esecuzione fluida e armonica della danza dell'energia è caratterizzato da un'estrema lentezza, dall'utilizzo di tutto il corpo nell'esecuzione di ogni movimento, dal riuscire a muoversi mantenendo un costante controllo del proprio equilibrio e dell'asse centrale del corpo. Corpo e spirito si attivano all'unisono, armonicamente. E a questa sensazione di equilibrio, che si conquista pian piano, che è collegabile il concetto del benessere. Yi quan e tai qi stile Chen offrono gli strumenti tecnici essenziali per la ricerca dell'efficacia. Questa ricerca implica la pratica del combattimento, inteso come confronto non sportivo e momento fondamentale per verificare concretamente il livello della propria tecnica e della sensibilità nel percepire l'avversario. L'efficacia è intesa in due modi distinti e complementari: da un lato una sempre migliore applicazione delle tecniche e dei colpi studiati con il confronto reale con un avversario; dall'altro una continua evoluzione del modo di praticare per adattarlo all'età e al proprio corpo in modo che, col passare del tempo, non porti a traumi e scompensi fisici.