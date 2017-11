Salute della colonna vertebrale

Il corretto funzionamento di tutto l'organismo dipende dalla colonna vertebrale composta da 33 o 34 vertebre alternate a dischi intervertebrali, di forma e dimensioni diverse, secondo la posizione che occupano. Quelle lombari e sacrali sono le più grosse per fornire una base stabile di distribuzione del peso. La colonna è caratterizzata da quattro curve fisiologiche di grande importanza, con funzione ammortizzatrice e di protezione per il midollo spinale, il cervello e gli altri organi vitali. Con l'attività dolce si può comprendere l'importanza di avere una colonna vertebrale flessibile e allineata, ma non diritta. L'assenza delle curvature può tradursi in dolori cronici e processi di assottigliamento dei corpi vertebrali e dei dischi. In tal caso la colonna perde flessibilità e i movimenti diventano rigidi e limitati, scaricando con fatica il peso del cranio e l'azione della forza di gravità. La parte muscolare comprende muscoli superficiali lunghi ai lati della colonna che hanno un ruolo dinamico, e muscoli profondi corti con funzione statica. L'azione posturale è svolta dai muscoli profondi e più corti, normalmente dimenticati nel fitness, che tende a sviluppare la muscolatura superficiale già cronicamente contratta e tesa. L'approccio dolce tende a riequilibrare l'azione di questi muscoli: rafforzare la muscolatura profonda perché deficiente, e favorire la distensione di quella superficiale per ottenere eleganza e fluidità nei gesti quotidiani. I nostri stati emotivi si riflettono in posizioni e atteggiamenti della colonna vertebrale. Classico è l'esempio delle spalle contratte e sollevate per proteggersi, il tratto lombare eccessivamente inarcato a riflettere una posizione infantile, il collo rigido e il torace bloccato. Ammorbidendo queste parti, sedi privilegiate di somatizzazioni, si possono avere anche cambiamenti in diversi piani della vita affettiva. Maria Luisa Tettamanzi