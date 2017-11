Salvaiciclisti scopre un metodo per fare di Roma una città ciclabile

Il sogno di cambiare la rete di piste e percorsi ciclabili con un piano tecnico di studio e collegamento a ragnatela degli spostamenti in bicicletta a Roma. "I have a dream" (ho un sogno) diceva Martin Luther King e un sogno ce l'ha anche l'associazione Salvaiciclisti, quello di rendere l'Italia e Roma in particolare sempre più a misura di bicicletta. L'impegno, soprattutto per la Capitale per non farla restare indietro rispetto alle altre capitali europee, viene portato avanti costantemente e con metodo.

"Abbiamo un piano": il metodo a ragnatela di Salvaiciclisti

