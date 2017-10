Sambuco

Scavi archeologici hanno portato alla luce residui di bacche di sambuco cotte risalenti addirittura alla Preistoria. Per secoli, accanto alla camomilla , è stato uno dei principali rimedi della medicina popolare. Al sambuco venivano attribuite anche proprietà magiche, capaci di proteggere dagli spiriti maligni. Secondo la credenza popolare, infatti, un arbusto di sambuco non doveva mai essere tagliato con cattiveria e la sua legna tagliata non doveva essere bruciata, per evitare che si sprigionassero le forze maligne assorbite dalla pianta. Era considerato propiziatorio per gli sposi e le donne incinte. Dove si trova È presente in tutta Europa, dal piano fino a 1500 m. Predilige luoghi umidi e riparati. È frequente nei boschi di latifoglie dell'Europa, del Nord America e dell'Asia occidentale. Indicazioni terapeutiche Del sambuco sono utilizzati i fiori. Favorisce la sudorazione ed è indicato in caso di raffreddore con febbre. Emolliente e diuretico, si prepara sotto forma di infuso e di decotto. Bisogna fare invece molta attenzione alle bacche: una tipica intossicazione da sambuco dà luogo a disturbi gastrointestinali (nausea, vomito e diarrea). Scegliere solo quelle viola scuro e non eccedere. Ne è sconsigliato l'uso in gravidanza e allattamento.