Samhain e l’inizio del nuovo anno iniziatico

Per i "ricercatori" inizia un nuovo anno iniziatico. L?iniziazione è la metamorfosi, è l?assunzione da parte dell?individuo di una nuova, completa identità ed è anche l'abbandono definitivo del vecchio ?io?. Il concetto di iniziazione deriva dai riti di passaggio dei popoli primitivi e dai miti dell?antichità ed è un aspetto centrale dell?alchimia e dell?esoterismo; è comune anche alla psicologia, dove il superamento di una crisi provocata da un conflitto interiore, legato alla necessità di passare ad una nuova fase della propria vita, viene visto come una iniziazione; anche in narrativa, la trasformazione dell?eroe, provocata dagli avvenimenti della storia, segue lo schema del Viaggio Iniziatico. Un viaggio, che è metafora di uno sviluppo esistenziale, necessita di un luogo da abbandonare, di una spinta a partire e di una partenza vera e propria. Le 8 feste celtiche diventano così le 8 porte cosmiche, che ritmando i tempi del cambiamento, permettono la Metamorfosi non come una trasformazione in qualcosa d?estraneo, ma come la scoperta del proprio sé vero, l?assunzione ella propria vera identità, fino a quel momento sconosciuta. E? il risveglio dell?uomo, che da iniziando diventa iniziato. Istituto di Ricerche Cosmòs