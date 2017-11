Nel giardino verde di Samsung, tecnologia e musica LifeGate

Samsung, azienda leader nell'elettronica di consumo, ha allestito in occasione del Fuori Salone 2010 il Samsung Design Garden, in via Tortona 35 presso Milano Studio Digital. Un posto splendido, colmo di verde, con mensole post-industriali che sorreggono i prodotti hi-tech, televisori a led, telefonini. Un'installazione emblematica di come la tecnologia (con i temi cardine del risparmio energetico, dell'efficienza, delle performance ambientali) possa fondersi con l'ecologia. E che riprende le suggestioni tematiche della comunicazione "Samsung new species". All'interno dell'area principale c'è la postazione musicale di LifeGate dove tutte le sere, da martedì sera 13 aprile alla domenica, dalle 18.00 alle 20.00, gli ospiti dello spazio potranno ascoltare ricercate selezioni musicali a cura di Ant Larizza e Depolique di LifeGate Radio. L'innovazione tecnologica coniugata al rispetto per l'ambiente suggerisce atmosfere suadenti e sorprendenti al contempo, con vette d'attenzione che saranno suscitate dagli artisti che abbiamo scelto: Nina Kinert, Owen Pallett, Moby, Aphex Twin, e poi Air, King Midas Sound, Four Tet... La filosofia di innovazione ecosostenibile del brand Samsung si è concretizzata contemporaneamente nel particolare concorso creativo dedicato agli studenti di architettura e design, patrocinato dall'ADI e giunto alla quarta edizione, quest'anno ha come tema "Rendere la sostenibilità divertente con i prodotti digitali": il Samsung Young Design Award, di cui parliamo più diffusamente su LifeGate Radio. Buona visione, buon ascolto.