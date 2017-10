San Francisco impone il fotovoltaico sugli edifici di nuova costruzione

Una nuova ordinanza entrata in vigore lo scorso giovedì, fa' di San Francisco la prima grande città della California ad avere una legge che impone l'installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti delle nuove costruzioni, fino ai 10 piani di altezza. Da gennaio dell'anno prossimo tutti i nuovi edifici, siano essi domestici che commerciali, dovranno produrre parte dell'energia elettrica o termica da fonti rinnovabili. “Sfruttare lo spazio inutilizzato dei tetti è un modo intelligente ed efficiente per promuovere l'uso dell'energia solare e per proteggere l'ambiente”, ha dichiarato il supervisore al progetto Scott Wiener. “Dobbiamo continuare a perseguire politiche aggressive sulle energie rinnovabili per garantire un futuro sostenibile alla nostra città e alla nostra regione”. Una norma che va a sommarsi a quella voluta dallo Stato della California, che già impone una copertura del 15 per cento della superficie dei tetti nelle abitazioni di nuova costruzione con fotovoltaico o solare termico. Secondo quanto scrive il San Francisco Examiner, la normativa porterebbe ad un aumento di 7,4 MW di energia in più agli attuali 24,8 MW, con 10 G Wh di elettricità all'anno in più.