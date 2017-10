Sana, il meglio del biologico e del naturale in fiera a Bologna

Torna Sana, il salone internazionale del biologico e naturale che da 28 anni presenta a Bologna il meglio delle novità in merito ad alimentazione, cura del corpo e stile di vita sostenibile. Oltre 50.000 mq di superficie espositiva alla Fiera di Bologna, il 30 per cento in più rispetto all'anno precedente, per soddisfare l'interesse sempre crescente da parte di pubblico ed espositori. La cultura e il pensiero sostenibile in Italia cresce, e il Sana lo rappresenta dal 9 al 12 settembre.

Sana, vetrina di uno stile di vita che piace

Sana a Bologna, gli eventi in città