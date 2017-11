Satisfiction. Appagati o rimborsati

Cos'è "Satisfiction", rivista culturale unica nel panorama dei freepress italiani, è nata sette anni fa come un blog che si basava sulla formula "soddisfatti o rimborsati", che ha avuto subito molto successo tra i lettori. Proprio da lì tre anni fa si è sviluppata l'idea di una rivista cartacea trimestrale che il direttore editoriale Gian Paolo Serino definisce "gratuita, ma non scontata". Dove trovare la rivista? Nelle librerie Feltrinelli e Fnac, nelle Librerie Coop, Arion e Mondadori oltre che nelle maggiori librerie indipendenti. Marketing Vs Marketting "L'idea di marketing della nostra rivista è nata anzitutto contro il 'marketting' - spiega Serino - cioè contro l'idea che ormai, come diceva Piero Chiara negli anni '70, non si capisce quale sia una recensione di un critico letterario e quale sia un consiglio pubblicitario. Nel ritrovare una coscienza critica abbiamo pensato a questa idea del 'soddisfatti o rimborsati' che si è trasformata in un'idea vincente e quindi di marketing di 'Satisfiction'". Soddisfatti o rimborsati "Satisfiction" si divide essenzialmente in due parti. La prima parte è costituita da scritti inediti di grandi autori contemporanei o classici:per esempio ad oggi sono stati pubblicati inediti di Louis-Ferdinand Céline, Roberto Saviano, Jim Thompson, Paul Auster. La seconda parte, con oltre sessanta collaboratori tra recensori di tutte le testate nazionali, ospita le recensioni che rispondono alla formula "soddisfatti o rimborsati" che applicano lo stesso concetto del blog genitore: se il lettore legge una recensione e spinto alla lettura del libro poi ne rimane deluso, gli viene rimborsato il prezzo di copertina. All'interno della rivista merita una nota d'attenzione anche la rubrica "Musica a 45 giri" dove i cantautori indossano un'altra veste e diventano critici letterari: hanno collaborato ad esempio Brian Eno, Lucio Dalla, Jovanotti, i Baustelle, gli Afterhours, lo stesso Vasco Rossi, Franco Battiato. Un editore rock "Satisfiction" dal numero otto ha un editore rock, il cantautore Vasco Rossi in persona, che ha deciso di investire in questo progetto sganciato dalle logiche pubblicitarie dell'editoria mainstream. Ma c'è l'intenzione di dedicare un numero all'ambiente e sostenibilità, temi a cui LifeGate tiene molto? "Ci stiamo pensando - risponde Serino - perché ci stanno particolarmente a cuore e stanno a cuore al nostro editore, che nel 2004 ha reso il tour 'Buoni o cattivi' a Impatto Zero® con LifeGate". Un contributo interessante e sano alla letteratura e alla cultura nella sua forma più pura. Interessante. Coraggioso. Da conoscere. Da leggere.